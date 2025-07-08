Погребняк считает, что Жерсон станет лучшим полузащитником в РПЛ

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Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о трансфере полузащитника Жерсона из «Фламенго» к «сине-бело-голубым».

«Даже если с приходом Жерсона останется Вендел, то в центре поля это станет топ-усилением. Он станет сильнейшим полузащитником РПЛ. Такими трансферами «Зенит» нас не удивляет. Бразильские футболисты априори очень техничные и креативные. Ждем от Жерсона голов и результативности», – передает слова Погребняка Metaratings.ru.

Напомним, о приобретении «Зенитом» Жерсона объявила пока что лишь пресс-служба «Фламенго». Петербуржцы выкупили бразильца за 25 млн евро.

«Зенит» финишировал на втором месте в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 66 очками. Чемпионом Премьер-лиги впервые в истории стал «Краснодар» с 67 баллами.