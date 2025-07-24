Погребняк считает, что «Зенит» популярнее «Спартака», так как выигрывал больше трофеев

Фото: fc-zenit.ru

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, какой клуб в России популярнее – «Спартак» или «Зенит».

«Чтобы быть популярным и возглавлять рейтинги в медиа пространстве, необходимо доказывать свою состоятельность, выигрывая трофеи. К сожалению, "Спартак" этим пока похвастаться не может. Поэтому для меня все очевидно — на данный момент "Зенит" популярнее», – передает слова Погребняка «Спорт-Экспресс».

Напомним, последний раз «Спартак» брал трофей в 2022-м году – Кубок России. Национальной чемпионство «красно-белые» брали в 2017-м году. «Зенит» же становился чемпионом России с 2019-го по 2024-й год.

В минувшем сезоне «Спартак» стал четвертым в таблице РПЛ, а «Зенит» – вторым. Во втором туре «красно-белые» встретятся с «Балтикой» 26 июля в 15:00 по мск. «Сине-бело-голубые» в следующем туре сыграют с «Рубином» в Казани 27 июля в 20:00 по мск.