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Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов при побеге из страны
Около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия». Об этом передает ТАСС со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
При этом украинские пограничники пояснили, что речь идет только о подтвержденных фактах гибели уклонистов на границе с Евросоюзом, реальное число погибших больше. Отмечается, что только в течение мая 10 человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.
Стоит отметить, что в Госпогранслужбе таких граждан назвали «жертвами авантюризма или трусости». Ранее пограничники уже пугали желающих нелегально покинуть страну встречей с медведями.
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