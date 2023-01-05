Погранслужба Беларуси сообщила о провокациях со стороны Украины с использованием оружия

Украинские силовики на границе с Беларусью совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления пограничного контроля Госпогранкомитета республики.

«Отмечаются отдельные случаи провокаций с украинской стороны. Последний случай [произошел] в пункте упрощенного пропуска „Поддобрянка“, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты угрожающие [демонстрировались] в сторону пограничников», — рассказал он.

По его словам, сотрудники подразделений белорусского погранконтроля на провокации не поддаются. Он добавил, что на украинской стороне нет «сотрудников каких-либо ведомств», «там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона».

«То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет», — заявил он.