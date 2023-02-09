Погранслужба Беларуси перехватила украинский разведывательный беспилотник

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, оборудованный встроенной видеокамерой для разведки, сообщается на официальном сайте госпогранкомитета страны. Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Дрон направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории.

«Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь. По данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении.

В прошлом году аналогичные случаи фиксировались 1 декабря, 2 и 16 ноября.

Кроме того, 29 декабря стало известно о попадании на территорию Беларуси украинской ракеты, выпущенной комплексом ПВО С-300. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.