Пограничные органы ФСБ России объявляют набор на службу по контракту

Пограничные ФСБ России объявили набор на контрактную службу.

Все служащие по контракту в ФСБ России помимо престижной службы по обеспечению безопасности Родины получают социальные гарантии от государства. Среди них: высокая оплата труда с дополнительными выплатами, предоставление служебного жилья или компенсация за его поднаем, возможность оформить военную ипотеку, медобслуживание в ведомственных учреждениях и до 60 дней отпуска.

Кроме того, военнослужащие ФСБ имеют возможность выйти на пенсию всего через 20 лет службы и получить высшее образование за счет государства. Их семьям также предоставляется соцподдержка, в том числе первоочередное предоставление мест в детсадах и школах.

От кандидатов требуется отсутствие гражданства любого другого государства кроме Российской Федерации, наличие не менее 11 классов образования, а также годность к военной службе и соответствие требованиям физподготовки. Кроме того, при приеме в ФСБ России важно отсутствие судимостей у кандидата и его близких родственников, фактов участия в запрещенных на территории РФ организациях и близких родственников, постоянно проживающих за границей.

За более подробной информацией необходимо обращаться в ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской области в терминале 1А казанского аэропорта. Также можно позвонить по телефонам 8(843)231-49-72, 8(843)231-49-58, 8(843)231-49-59.