Пограничников Татарстана призывают поучаствовать в параде на День Победы в 2024 году. Соответствующую информацию опубликовал представитель Содружества пограничников РТ.

В 2023 году пограничники впервые в истории Татарстана вышли на Парад Победы в Казани. В 2024 году Содружество пограничников также собирается пройти по площади по площади Тысячелетия на 9 мая.

Фото: © Содружество пограничников РТ

«Самый простой способ сказать спасибо тем, кто защищал и защищает наши рубежи, боролся и борется с фашизмом на передовой и в тылу, не задумываясь отдавал и отдает свои жизни за Родину. Давайте вместе, как могут только Пограничники, объединимся и с гордостью покажем, что на нас все также можно положиться: и как тогда, в годы Великой Отечественной, так и сейчас», – говорится в сообщении.

Всех, кому дорога память и кто желает пройти в составе колонны Пограничников 2024 в Казани призывают связаться с организатором по телефону +7(937) 615-11-07, чтобы попасть в списки желающих пройти в составе колонны «Пограничников всех поколений». Контактное лицо Сулейманов Альберт Ягфарович.