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СВО 18 декабря 2023 22:44

Пограничники из Актанышского района приготовили гостинцы для бойцов СВО

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Пограничники из Актанышского района приготовили гостинцы для бойцов СВО

Экс-пограничники из Актанышского района Татарстана приготовили специальные гостинцы-подарки, чтобы угостить участвующих в спецоперации земляков новогодними угощениями.

После начала специальной военной операции из Актанышского района были вызваны трое ребят, которые раньше служили пограничниками. Еще один парень, сын активного члена организации, бывшего пограничника, также участвует СВО. С Ильбаром Хайрутдиновым, Рамилем Хусаиновым, Александром Сергеевым и Ильгамом Латыповым экс-пограничники поддерживают тесную связь. Они переживают за бойцов и хотят, чтобы они вернулись живыми и здоровыми.

Узнав, что из Актанышского района военным доставят партию помощи, бывшие бойцы пограничной охраны решили угостить земляков новогодним угощением. Вместе они упаковали в большую коробку фирменные блюда Актаныша, в том числе конскую колбасу и чак-чак. Не забыли они и про предметы повседневного обихода.

«Подготовили гостинцы для солдат из четырех взводов и одной роты. Наши ребята не подведут, с честью выполнят свой воинский долг перед страной, не растеряются перед врагом, станут примером мужества и отваги для других!» — заявил руководитель организации пограничников Денис Хасанов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

#спецоперация
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