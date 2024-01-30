Пограничники Бугульмы отправили гуманитарный груз для медицинского батальона

Очередная партия помощи отправилась из Бугульмы в медицинский батальон, который оказывает первую помощь военнослужащим в зоне проведения СВО. Сбор организовало Содружество пограничников Бугульмы.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, всего за неделю по запросу медбата неравнодушные бугульминцы собрали около трех тонн груза: постельное белье, теплые вещи, обувь, одеяла, медикаменты и маскировочные сети.

На просьбу о сборе помощи откликнулись и жители соседних районов. Они передавали в том числе и письма с пожеланиями беречь себя и возвращаться с победой.

«На призыв о помощи откликнулись все без исключения — как только узнали, что речь о раненых бойцах. В стороне не могли остаться. За короткое время после того, как мы разместили объявление по просьбе медицинского батальона, люди сразу же начали приносить необходимые вещи. Привозили гуманитарку из Лениногорска, Бавлинского района. Помогли также магазины, организации города, аптеки. Одно из бугульминских предприятий выделило транспорт для доставки груза. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — сказал председатель Содружества пограничников Бугульмы Владимир Беляев.

С начала специальной военной операции Содружество пограничников Бугульмы активно включилось в организацию сбора, отправки и доставки адресной помощи для военнослужащих. Это уже четвертая по счету отправка груза в зону СВО.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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