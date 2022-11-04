news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
4 ноября 2022  12:38

Пограничная служба Беларуси перехватила на юге страны украинский беспилотник

news_top_970_100

В Гомельской области на юге Республики Беларусь был перехвачен украинский беспилотник. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Госпогранкомитет.

«В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь», — отметили в ведомстве. 

Уточняется, что аппарат был обнаружен в километре от границы 2 ноября, там же пограничники смогли его посадить.

БПЛА был оборудован системой инфракрасного видения, также анализ снятых им фотографий и видеозаписей показал, что дрон использовали для тренировок сброса взрывных устройств и ведения разведки. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100