Пограничная служба Беларуси перехватила на юге страны украинский беспилотник

В Гомельской области на юге Республики Беларусь был перехвачен украинский беспилотник. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Госпогранкомитет.

«В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что аппарат был обнаружен в километре от границы 2 ноября, там же пограничники смогли его посадить.

БПЛА был оборудован системой инфракрасного видения, также анализ снятых им фотографий и видеозаписей показал, что дрон использовали для тренировок сброса взрывных устройств и ведения разведки.