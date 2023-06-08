Погорельцам возместили ущерб после весенних пожаров

Выплаченные «Росгосстрахом» десятки миллионов рублей помогут погорельцам быстрее вернуться к нормальной жизни

Май этого года в ряде регионов России выдался в прямом смысле слова горящим. В начале месяца в стране было зафиксировано более 100 очагов ландшафтных пожаров на площади более чем 56 тыс. гектаров. Только в трех регионах, наиболее пострадавших от пожаров, — а это Курганская, Свердловская и Тюменская области — сгорело больше 6000 строений, включая 802 жилых дома.

Сегодня почти все владельцы жилья, которые застраховали дома в «Росгосстрахе», уже получили в полном объеме полагающееся им возмещение. Общий объем выплат от этой страховой компании в трех областях превысил 60 млн рублей.

Татарстан большой огонь, к счастью, не затронул, но пожары, как и везде, остаются главной угрозой для жилья в частном секторе. Огонь зачастую уничтожает строение целиком, поэтому и размер ущерба обычно гораздо больше, чем при подтоплениях, ураганных ветрах и других неблагоприятных событиях. Так, в прошлом году филиал «Росгосстраха» в Татарстане выплатил своим клиентам в республике за поврежденное жилье и имущество свыше 102 млн рублей, и более чем три пятых возмещения — 62,7 млн — пришлось на погорельцев. «В этом году картина схожая, — отмечает директор филиала компании в Республике Татарстан Марат Сафин. — В первом квартале из лишь 18% обращений по договорам страхования имущества жителей нашей республики было связано с пожарами, а выплаты по ним 59,5% всего страхового возмещения по этому виду».

По словам Марата Сафина, за 5 месяцев 2023 года по договорам страхования имущества физических лиц в Татарстане урегулировано свыше 800 страховых случаев, сумма выплат по ним превысила 44 млн рублей. Весной были массовые убытки из-за паводка в Балтасинском и Кайбицком районах. После пожара самое значительное возмещение — 1,9 млн рублей — было выплачено за сгоревший дом жителю Альметьевского района.

Чтобы помочь своим клиентам получить деньги оперативно, страховщики появляются на пепелище сразу после спасателей — помогают оформить заявление на выплату, проводят оценку повреждений. «Накопленный у нас за более чем 100 лет работы опыт позволяет в считанные дни урегулировать даже масштабные страховые события. Мы понимаем, что людям после пожаров срочно требуется поддержка, — рассказал директор Департамента выплат ПАО СК „Росгосстрах“ Александр Казимов. — Наша компания, заключая договор с человеком, брала на себя обязательства — обеспечить финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных событий. Этого ждут от нас клиенты, которые хотят быстрее вернуться к нормальной жизни».

Как отметил директор филиала «Росгосстраха» в Татарстане, компания сегодня занимает лидирующие позиции в регионе по имущественному страхованию граждан. «Все больше жителей республики осознают важность страхования своей недвижимости. Только в первом квартале этого свою страховую защиту доверили нам почти 30 тысяч собственников жилья», — рассказал Марат Сафин.

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