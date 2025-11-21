Погоня со стрельбой: полицейские Татарстана задержали в Башкирии лихача без прав

На трассе около поселка Уруссу автоинспекторы Ютазинского района заметили автомобиль Nissan Almera без номеров. Водитель проигнорировал требование об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться в сторону границы с Башкортостаном.

Во время преследования водитель начал совершать опасные маневры: двигался по встречке, проехал на запрещающий сигнал светофора и едва не спровоцировал столкновение с патрульным автомобилем.

Полицейские выстрелили по колесам автомобиля. После этого в городе Октябрьский в Башкирии нарушитель остановился и попытался скрыться, но его поймали.

Водителем оказался 19-летний житель Туймазинского района Республики Башкортостан. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Выяснилось, что молодой человек управлял автомобилем без прав и полиса ОСАГО. Машину он тайно взял у родственника, предварительно сняв номера. На него составили семь административных протоколов.