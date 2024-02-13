Повальные отказы в ВНЖ и обвал лиры: почему Турция стала не мила релокантам

В начале 2023 года в Турции проживали более 154 тысяч граждан РФ с различными типами ВНЖ. Сейчас документ есть у 99,2 тысячи наших соотечественников

Фото: intertat.tatar

Оформление турецкого ВНЖ – это мутная история, где никто ничего не гарантирует

По данным на 8 февраля, которые приводит миграционное управление Турции, Россия занимает второе место по числу людей с ВНЖ (вид на жительство) после Туркмении — документ есть у 99,2 тысячи наших соотечественников. Чаще всего россияне оформляют краткосрочный вид на жительство (67,2 тыс. человек). При этом еще в начале 2023 года в Турции проживали более 154 тысяч граждан РФ с различными типами ВНЖ. В чем же причина массового отъезда россиян с турецких берегов?

Директор турфирмы «Другое измерение» в Казани Анвар Мингазов прожил со своей семьей в турецкой Анталье почти четыре года, приезжая в Казань по рабочим вопросам. Он приехал в Турцию на зимовку на личном автомобиле в 2019-м, но путешествие затянулось из-за пандемии ковида — границы были закрыты. Собеседник поделился, как он оформлял ВНЖ в то время.

«Тогда без проблем допускалось оформление вида на жительство при долгосрочной аренде. То есть нужны были контракт на аренду, документы всех членов семьи, справки о доходах. Но это были не сильно проблемные документы, которые можно было собрать. При повторной подаче комплект документов немножко меньше, потому что ваши данные уже в базе», — рассказал Анвар Мингазов.

Что с получением краткосрочного ВНЖ сейчас? Есть несколько оснований для его получения. На него могут претендовать туристы, арендующие жилье, и владельцы недвижимости, при этом цена на жилье должна быть не ниже 200 тыс. долларов. Еще недавно речь шла о 75 тыс. долларов. При этом гарантировать получение ВНЖ даже при выполнении всех условий никто не возьмется. Можно получить оформить документ, поступив в один из университетов или заключив брак с гражданином Турции.

Гарантировать получение ВНЖ даже при выполнении всех условий никто не возьмется Фото: intertat.tatar

«Турецкая бюрократическая система очень мутная. Это великий турецкий рандом, мы его так называли, когда там жили. То есть ты никогда не знаешь, как все будет. Многие наши знакомые, которые там появились, как продлевали, так и продлевают вид на жительство, кому-то не отказывают», — рассказал Анвар Мингазов.

По ряду причин, в том числе семейных, Мингазову пришлось вернуться в Россию полгода назад. Но и оставаться по экономическим соображениям в Анталье, по словам собеседника, не было никакого смысла.

Поголовный отказ в ВНЖ, так что даже баснословно дорогая невижимость в собственности не спасает

Мингазов рассказал еще об одном личном примере: его товарищу, гражданину Азербайджана, который владеет турецким языком, продлить ВНЖ удалось только через фиктивный брак.

«Человек много лет живет в Турции, владеет языком, но у него нет в собственности жилья. Получается, что даже люди, сильно интегрированные в языковую среду, не получают ВНЖ, а что уж говорить о нас», — посетовал Мингазов.

В ВНЖ отказывают и иностранцам, у которых стоимость жилья в собственности не дотягивает до тех самых 200 тыс. долларов.

Если нет ВНЖ, то граждане России могут находиться безвыездно в Турции до 60 дней Фото: intertat.tatar

«Где-то стоимость не дотягивает до минимальной, а турки все время планку поднимают. Поэтому получаешь ты уже не квартиру, а дачу, где можешь жить от силы 3 месяца в год», — сказал Мингазов.

Отметим, что если нет ВНЖ, то граждане России могут находиться безвыездно в Турции до 60 дней. Затем придется выехать из страны, тогда без визы или вида на жительство можно остаться еще на 30 дней.

Об отказах в ВНЖ «Татар-информу» рассказала и Анастасия Гюллюкая, которая уехала из Казани в Стамбул восемь лет назад и живет там вместе с мужем-турком и сыном.

«Сейчас отток эмигрантов, отказы в ВНЖ всем поголовно. По-моему, спасает только недвижимость либо поручительство. Это когда поручитель прописывает иностранца к себе в квартиру и ручается за него, дает ему прописку. Иностранец при этом не обязан жить в той квартире, может сам снимать, но прописан будет у местного жителя, у турка», — рассказала Анастасия Гюллюкая.

Турки решили отпугнуть эмигрантов дорогими ценами на аренду жилья

Миграция – больная тема для властей Турции. В 2022 году увеличилось число приезжих из России и Украины, растет поток приезжих из Азии и беженцев из Сирии. Все это вынудило власти поднять цены на жилье. Сами турки тоже были не против подзаработать на приезжих.

Миграция – больная тема для властей Турции Фото: © «Татар-информ»

«Чтобы действовать в рамках закона, Турция предпринимает правила, чтобы ограничить выдачу ВНЖ. Еще есть ограничения, связанные с ценой на квартиры. Это тоже связано с изменением в законодательстве, когда разрешается давать ВНЖ за квартиры стоимостью от 200 тыс. долларов, а гражданство — за инвестиции от 400 тыс. долларов. Раньше цифры были меньше», — пояснил в разговоре с «Татар-информом» эксперт по Турции и автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.

Если раньше без всяких проблем можно было продлить ВНЖ, то в связи с наплывом иностранцев власти внимательно следят за тем, какое жилье у вас в аренде или собственности, сколько вы прожили в Турции.

«Очень большой спрос, а предложений не так много, поэтому создался определенный ценовой пузырь, который сильно не удовлетворяет именно местных граждан. Все действия, которые предпринимают власти, связаны с внутренней политикой, потому что власти хотят показать своим гражданам, что они о них заботятся. Местные жители все-таки винят иностранцев в росте цен, точнее те законы, которые позволяют иностранцам приезжать в больших количествах, что приводит к большому росту цен на недвижимость», — сказал Ниязбаев «Татар-информу».

Кстати, другой наш собеседник, Анвар Мингазов, тоже столкнулся с подорожанием арендного жилья. Контракт был заключен на год, а ближе к истечению срока договора собственник начал ставить вопрос о более чем двукратном повышении стоимости аренды. После долгих переговоров удалось найти компромисс – стоимость выросла, но не вдвое.

В связи с наплывом иностранцев власти внимательно следят за тем, какое жилье у вас в аренде или собственности Фото: © «Татар-информ»

«Турки не то что хотят навариться, они это делали, делают и будут делать, просто сейчас ситуация несколько иная. Не как два года или год назад, когда в Турцию хлынул огромный поток россиян. Люди поехали с деньгами, но не совсем понимали, в какую страну приехали», – считает Мингазов.

Гостеприимная Турция стала не мила россиянам

Сложности с получением и продлением ВНЖ, а также выросшие цены на аренду составляют не самую комфортную атмосферу для иностранцев. Тем более если учитывать, что цены на многие товары и услуги тоже выросли из-за падения турецкой лиры. Если раньше можно было увидеть плюсы проживания в Турции в недорогой аренде и еде, то сейчас все эти плюсы нивелировались.

«Сильно цены стали расти в связи с падением лиры. Этот процесс долго продолжался, лира начала сильно падать еще в конце 2021-го, падала весь 2022 год и в 2023-м. В 2022-м стало чувствоваться, что цены встали вровень с российскими, с казанскими. По ряду позиций где-то было даже дешевле в Казани. В 2023 году цены стали еще выше, то есть стало запредельно дорого. Я уже молчу про бензин. Пока была машина в Турции, это сильно по карману било. В совокупности жить дороже в Турции стало дороже, чем в России», — рассказал о своих впечатлениях Анвар Мингазов.

Цены на многие товары и услуги тоже выросли из-за падения турецкой лиры Фото: © «Татар-информ»

Цены продолжают расти, как говорит жительница Стамбула Анастасия Гюллюкая. Она проводит экскурсии по туристическому центру и замечала, что в одну неделю кебаб стоил 150 лир, а всего через две – уже 170 лир.

Дорогая аренда и высокие цены на жизнь и страх, что откажут в ВНЖ, – все это вынуждает россиян возвращаться на родину или ехать в другие страны. Как рассказал Анвар Мингазов, чаще всего следующим временным домом становятся балканские страны – Хорватия, Черногория или Сербия. Те, кто побогаче, могут позволить себе ОАЭ.