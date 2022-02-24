Поголовье крупного рогатого скота в Татарстане за год снизилось почти на 32 тыс. голов

Поголовье крупного рогатого скота в Татарстане за прошлый год снизилось на 31,7 тыс. голов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода.

«Несмотря на меры поддержки и положительную динамику производства продукции, поголовье крупного рогатого скота в сельхозформированиях уменьшилось на 31,7 тыс. голов, в том числе коров – на 7,9 тыс. голов», – рассказал докладчик.

По словам Зяббарова, лишь в 19 районах произошло увеличение поголовья. При этом отрицательная динамика наблюдается в 24 районах республики. «В основном это связано с оздоровлением дойного стада либо с предстоящим обновлением поголовья на более продуктивное», – пояснил он.

Министр отметил, что 30% сокращенного поголовья сельхозформирования не планируют восстанавливать, в том числе «Красный Восток», «Чистай Агро», АО «Авангард» в Зеленодольском и Спасском районах.

«Вопросы повышения деловой активности сельского населения ежегодно рассматриваются на зональных семинарах-совещаниях. Один из вопросов – сохрание поголовья КРС, так как у населения одна треть поголовья республики, в том числе 100 тыс. коров”, – подчеркнул он.

Глава Минсельхозпрода добавил, что ежегодно из республиканского бюджета выделяются более 400 млн рублей на поддержку личных подсобных хозяйств, в большей степени на сохранение коров. «И вместе с тем 31 район допустил снижение поголовья. Прошу глав районов разобраться с причинами и принять неотложные меры по восстановлению поголовья. Изучите опыт Балтасинского, Дрожжановского, Аксубаевского, Арского районов», – резюмировал он.