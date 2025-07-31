Погода в Татарстане останется теплой, но к воскресенью придут дожди

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Благодаря воздействию мощного антициклона, южная периферия которого охватывает территорию Татарстана, в регионе установилась сухая и аномально теплая погода. По данным Гидрометцентра РТ, дневные температуры стабильно достигают +25…+30 °C, при этом среднесуточные значения превышают климатическую норму на 3-4 градуса.

Существенных изменений в погодных условиях 1 августа не прогнозируется. Вероятность осадков остается крайне низкой. Ночные температуры составят +10…+15 °C, в западных районах республики возможно до +19 °C. Днем ожидается потепление до +26…+31 °C.

С началом выходных атмосферная ситуация начнет постепенно меняться. Несмотря на сохраняющийся высокий температурный фон – ночью +14…+20 °C, днем до +27…+32 °C – возрастет вероятность осадков.

В субботу, 2 августа, ночью осадков не ожидается. Однако в дневные часы, на фоне приближения атмосферных фронтов, в западных районах республики местами возможны кратковременные дожди и грозы. При этом ветер может усиливаться до 15-20 м/с.

В воскресенье, 3 августа, метеорологи прогнозируют развитие грозовой активности с кратковременными осадками и усилением ветра до 20 м/с, что будет связано с продвижением фронтальных разделов юго-западного циклона.

Согласно предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода: местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, при этом дневная температура останется в пределах +27…+32 °C.