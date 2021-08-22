Погода в РТ четвертый день подряд устанавливает температурные рекорды, к такому выводу пришли ученые КФУ.

21 августа, зафиксирована температурная отметка в +36,8º, самый близкий к этому показатель был в 2016 году (тогда температура воздуха составила +34,9º).

Напомним, рекордные показатели 20 августа — это +38º, чуть меньше 18 и 19 августа, но для данных дат это также исторические максимумы (34,3º и 36,1º соответственно).

По прогнозу Гидрометцентра РТ, прохладнее в республике будет постепенно становиться с понедельника, 23 августа (днем +25 … +30º), во вторник, 24 августа, температуры не ожидаются выше +27º.

В воскресенье, 22 августа, в целом по республике прогнозируют до +35 градусов, в восточных районах сохраняется вероятность жары до +39º.