Погладить оленей и вышить на ткацком станке: татарстанцам предложили «открыть» республику

В десяти районах Татарстана реализуется туристическая программа «1000 и одно удовольствие в Республике Татарстан за выходные», благодаря которой жители республики могут активно путешествовать и выбирать любой отдых по душе. Об этом во время прямого эфира и тематического приема по вопросам организации туристического отдыха в 2021 году заявила заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Екатерина Барабанова.

«В программе принимают участие Великий Болгар, Чистополь, Елабуга, Мамадышский район, Сабинский, Арский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский, Кукморский районы и впервые вошел Алексеевский район Татарстана. Несмотря на название программы „1000 и одно удовольствие в Республике Татарстан за выходные“, программа реализуется ежедневно», — отметила спикер.

По словам спикера, эти районы могут действительно предложить активную разнообразную программу, комфортное проживание и питание. Загрузка может быть очень большой, муниципалитеты могут принять до 500 туристов. Тем более сейчас в Татарстане нет ограничений, которые усложняли бы жизнь туристов.

«Каждый район по-своему уникален. Вы сможете увидеть настоящие сокровища Великого Болгара, пообщаться с оленями в Рыбной Слободе, побывать на Волге в Камском Устье, попробовать себя в ткацком деле в Алексеевском районе, совершить шопинг в Кукморе, побывать в лесу чудес в Арском районе», — отметила докладчик.

В стоимость входит экскурсионная программа, вход на объекты туристического показа, проживание, питание.