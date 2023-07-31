Погибших во время урагана на Яльчике мать с двумя детьми похоронят в Башкирии

Жительница деревни Куюки Пестречинского района и двое ее маленьких детей будут похоронены на родине в Башкирии. Об этом сообщил Глава администрации Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов.

32-летняя женщина и две ее дочки, одной два года, другой всего два месяца, погибли во время отдыха на озере Яльчик в Марий Эл. Отец детей сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице Волжска, сообщает глава района.

«Среди погибших из-за урагана туристов в палаточном лагере Марий Эл есть уроженка Стерлибашевского района и ее две малолетние дочери. Вчера вечером, 29 июля, сильный ураган повалил деревья рядом с озерами Таир и Яльчик в Республике Марий Эл. Несколько из них упали прямо на палатки с отдыхающими. К сожалению, есть погибшие», – говорится в сообщении Рахмангулова на его странице в социальной сети.

Глава района объявил сбор средств на перевозку и похороны погибших.

«Призываю всех неравнодушных поддержать и протянуть руку помощи пострадавшей семье в столь тяжелое для них время. От имени жителей Стерлибашевского района и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким», – сообщил он.

29 июля Приволжский федеральный округ настигла стихия – урагана разбушевался в Татарстане и Марий Эл. Погибло 10 человек, среди них девять татарстанцев. Восемь человек погибли на озере Яльчик, где был организован дикий палаточный лагерь.