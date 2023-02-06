Погибший в аварии актер Сергей Пускепалис удостоен ордена Мужества

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис, погибший во время аварии в Ярославской области, посмертно удостоен ордена Мужества. Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто – художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова"», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Смертельное ДТП произошло утром 20 сентября на трассе М8 в Ростовском районе. В телеграмме с соболезнованиями Владимир Путин отмечал, что Сергей Пускепалис всегда сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, и это проявлялось в том, что артист помогал людям, «в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса».