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Культура
6 февраля 2023  15:09

Погибший в аварии актер Сергей Пускепалис удостоен ордена Мужества

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Заслуженный артист России Сергей Пускепалис, погибший во время аварии в Ярославской области, посмертно удостоен ордена Мужества. Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто – художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова"», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Смертельное ДТП произошло утром 20 сентября на трассе М8 в Ростовском районе. В телеграмме с соболезнованиями Владимир Путин отмечал, что Сергей Пускепалис всегда сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, и это проявлялось в том, что артист помогал людям, «в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса».

 

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