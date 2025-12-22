Погибший после взрыва авто генерал-майор был выпускником Казанского танкового училища

Начальник Управления оперативной подготовки ВС России, генерал-майор Фанил Сарваров, который скончался после взрыва автомобиля на юге Москвы, был выпускником Казанского высшего танкового училища. Это следует из информации на сайте Минобороны РФ.

Напомним, утром на улице Ясеневой в столице было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля Kia.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Следствием отрабатываются различные версии. Одна из них связана с организацией преступления украинскими спецслужбами.

Сарваров Фанил Фанисович родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. В 1990 году он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, в 1999 году – Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, а в 2008-м – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

С 1992 по 2003 год Сарваров участвовал в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чеченской Республике.

После окончания Военной академии Генштаба ВС РФ продолжил военную службу в Главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ и Управлении оперативной подготовки ВС РФ. В 2015–2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирийской Арабской Республике.

В 2016-м был назначен на должность начальника Управления оперативной подготовки ВС России.

Награжден орденом Мужества, в 1995 году; медалью Суворова, в 2000 году; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2003 году; орденом «За военные заслуги», в 2014 году; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, в 2014 году. Присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации», в 2016 году.