Погибший экс-футболист ЦСКА и «КАМАЗа» Адамс обращался в Tranfermarkt о поиске команды

Фото: pfc-cska.com

Руководитель отдела по рыночным стоимостям Transfermarkt Артем Заводник прокомментировал смерть бывшего игрока ЦСКА Лайонел Адамса, подчеркнув недавний контакт с ним. Трагическая новость о гибели футболиста появилась в среду, 14 января.

Заводник рассказал корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко о взаимодействии с Адамсом всего за день до трагедии. Во вторник футболист сам написал в службу поддержки портала с просьбой убрать из его публичного профиля информацию о травме.

В своем сообщении он указывал: «Здравствуйте, я Лайонел Адамс. Уберите, пожалуйста, пункт в моём профиле, эта информация не соответствует действительности. Я тренируюсь и со мной всё хорошо». Ответив на уточняющий вопрос сотрудника Transfermarkt, Адамс добавил, что находится в активном поиске нового клуба.

Как стало известно ранее, Адамс погиб, выпав из окна в Подмосковье. Смерть наступила до приезда скорой помощи. ЦСКА уже выразил соболезнования семье и близким футболиста. Обстоятельства случившегося остаются неясными: по данным СМИ, мать Адамса убеждена в убийстве сына, в то время как его друзья склоняются к версии о самоубийстве. Напомним, в декабре прошлого года футболист уже попадал в экстремальную ситуацию — он был госпитализирован с огнестрельным ранением после нападения.