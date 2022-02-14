Погибшему в Афганистане татарстанскому солдату не нашли места в списке аллеи Памяти

Фото: ИА " Татар - информ"

Накануне памятной даты — 33-летия со дня вывода советских войск из Афганистана казанский Благотворительный патриотический фонд мусульман России снова поднимает вопрос о внесении имени уроженца деревни Азметьево Актанышского района Татарстана Хамбала Гамбарова, который погиб в Афганистане в провинции Балх, в список воинов-афганцев аллеи Памяти мемориального комплекса в казанском парке Победы

«В надежде, что нас наконец-то услышит руководство Координационного совета воинов-интернационалистов РТ, мы еще раз поднимаем вопрос о Хамбале Гамбарове, который не может решиться уже практически год, с момента открытия памятника», — рассказал генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин журналисту ИА «Татар-информ».

По словам собеседника агентства, все запрошенные документы по Хамбалу Гамбарову организаторам были высланы еще перед официальным открытием монумента. Но вопрос до сих пор не решается, причем в ответ никаких значимых аргументов от Координационного совета не поступило.

«Ждут появления имени павшего солдата в мемориальном списке и родственники Хамбала Гамбарова, включая, конечно, 91-летнюю мать Гульзифу Закировну, которая часто звонит и боится, что просто не доживет до события», — пояснил Рустам Хабибуллин.

Еще 15 февраля 2021 года, в годовщину вывода советских войск из Афганистана, на территории актанышского парка Победы глава района Энгель Фаттахов торжественно открыл памятную доску в честь Хамбала Гамбарова. Вопрос, будет ли внесено имя советского солдата, уроженца Татарстана, честно выполнившего свой долг, в списки казанской аллеи Памяти, пока остается открытым.