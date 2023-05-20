Погибшего на спецоперации имама посмертно наградили медалью ВКТ

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Имам Тевризского района Омской области Руслан Вахитов, погибший в зоне проведения специальной военной операции на Украине осенью 2022 года, посмертно награжден медалью Всемирного конгресса татар.

Медаль «За большие заслуги перед татарской нацией» за погибшего отца получил сын имама. Вручение состоялось в ходе пленарного заседания XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

Передавая награду Марату Вахитову, первый заместитель руководителя Исполкома ВКТ Марс Тукаев напомнил о многолетнем служении Руслана хазрата на благо религии и татарского народа. В зале также присутствовала вдова священнослужителя Файруза ханум.

XIII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» проходит с 19 по 21 мая в Казани. В работе форума участвуют более тысячи делегатов из 77 субъектов Российской Федерации.