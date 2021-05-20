«Погибли из-за халатности взрослых»: ГИБДД напомнило жителям РТ, как обезопасить детей

Начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов напомнил жителям республики, как уберечь своих детей от травм в ДТП.

– Сколько ДТП с участием детей произошло в Татарстане с начала года?

– Ситуация с ДТП, жертвами которых становятся дети, остается напряженной. На 19 мая в республике произошло 162 аварии с участием детей, в них 8 детей погибли, еще 166 получили различные травмы. По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем рост всех показателей аварийности.

Хочу отметить, что за весь 2020 год в ДТП в Татарстане погибли девять детей, а к середине мая этого года уже погибли восемь детей.

В каждой второй аварии ребенок пострадал по вине водителя, который его вез.

– Были ли в этом году ДТП, в которых малыши пострадали из-за того, что водители перевозили их не по правилам?

С начала года зарегистрировано шесть дорожных аварий, в которых погибли два ребенка в возрасте до года и шесть малышей получили травмы.

Оба ребенка погибли из-за беспечного отношения взрослых. Эти ДТП произошли в Тукаевском и Сабинском районах, о них подробно говорили на выездном заседании Правительственной комиссии в Агрызском районе. В одном из случаев ребенок в момент аварии находился у матери на руках, в другом – в незакрепленном детском автокресле.

– Какова статистика аварий с детьми более старшего возраста?

– С участием юных пассажиров от одного года до семи лет произошло 33 ДТП, два ребенка погибли и еще 31 пострадал. В четверти из этих случаев дети перевозились без детских удерживающих устройств.

Я ещё раз повторю, что здоровье детей-пассажиров целиком зависит от действий водителей, управляющих автомобилем.

– Давайте напомним водителям республики, до какого возраста ребенка нужно перевозить в автокресле?

– Дети должны перевозиться в детских удерживающих устройствах до 7 лет. Причем устройство должно соответствовать весу и росту ребенка.

Эффективность применения детских автокресел очевидна, что также подтверждается многочисленными исследованиями. Использование детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди детей на 54%, риск получения травм – на 76%, а тяжелых травм – на 92%.

Призываю родителей юных татарстанцев со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Напомню, что штраф за неправильную перевозку ребенка составляет 3 000 рублей – это цена нового детского автокресла. И я уверен, что это не тот случай, когда нужно экономить.

– Можете вспомнить пример, когда автокресло спасло жизнь ребенка-пассажира?

– В январе в Менделеевском районе республики автомобиль Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом». После этого легковушку отбросило на еще один автомобиль. В итоге водитель Mitsubishi и его супруга были госпитализированы в больницу, а их полуторагодовалый ребенок не получил никаких травм, потому что перевозился в правильно подобранном детском удерживающем устройстве.

– Насколько беспечны бывают водители, в салоне авто которых едет ребенок?

– К сожалению, такие случаи бывают. В прошлом году в соцсетях появилось видео, на котором жительница Челнов посадила ребенка за руль автомобиля, скорость которого была 130 км/ч. Личность женщины была установлена, она объяснила этот инцидент тем, что хотела научить ребенка управлять машиной.

Похожий случай произошел и в Казани, когда водитель управлял автомобилем с ребенком на руках. Видео с этим появилось в соцсетях. Вскоре водителя оштрафовали.

– Какие способы решения проблемы вы видите?

– Чтобы снизить число аварий, в которых страдают дети, ГИБДД прорабатывает вопрос об усилении требований к перевозке детей в автомобилях. Госавтоинспекция Татарстана направила в Кабинет Министров и Госсовет РТ законодательные инициативы, по которым ребенка обязательно следует перевозить в автокресле до 9 лет, а на автомобиле должен находиться специальный опознавательный знак, информирующий о наличии ребенка в авто.

Кроме того, для автомобилей, в которых едут дети, предлагаем установить ограничение скорости до 60 км/ч, присутствие несовершеннолетнего в салоне авто в случае аварии станет отягчающим обстоятельством.

С целью профилактики детского травматизма проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», где особое внимание уделяется профилактике нарушений правил перевозки детей.

– Что включает в себя мероприятие «Внимание – дети!»?

– Оно началось 17 мая и пройдет до 3 июня по всему Татарстану. Будут организованы проверки водителей – правильно ли они перевозят детей, мероприятия по популяризации световозвращающих элементов, а также рейды на нарушителей ПДД, которые не уступают пешеходам.

Кроме того, будут проводиться всевозможные родительские собрания с участием сотрудников ГИБДД, акции на предупреждение нарушений ПДД детьми, а также конкурсы и викторины в оздоровительных лагерях по закреплению у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

– Приближаются летние каникулы, и дети будут больше времени проводить на улице. Как часто в республике ДТП случаются по неосторожности самих ребят?

– В среднем за последние 3 года на дорогах республики треть всех ДТП с участием детей происходили именно во время летних каникул.

За этот год по неосторожности детей произошло 23 аварии, в которых погиб один ребенок. С наступлением теплой погоды возрастает число ДТП с детьми-велосипедистами. В этом году с ними уже произошло восемь ДТП, в результате которых пострадали восемь юных татарстанцев. Как выясняется, основной причиной таких аварий является плохое знание детьми ПДД.

– Давайте напомним основные правила управления велосипедом для ребенка.

– Согласно правилам дорожного движения, выезжать на проезжую часть запрещено до достижения 14 лет. Также добавлю, что пересекать пешеходный переход велосипедисту можно только в качестве пешехода. То есть перед ним необходимо слезть с велосипеда и перейти дорогу пешком, ведя велосипед в руках.

– Что можно сделать родителям, чтобы их ребенок знал, как безопасно вести себя на дороге?

– Особую роль в обучении детей правилам безопасного поведения на дорогах играют отряды юных инспекторов движения.

Юные инспекторы движения своим примером показывают ровесникам, как правильно вести себя на дороге, а также помогают им в игровой форме изучать ПДД. Мы считаем, что пропаганда безопасного поведения на дорогах, которой занимаются ЮИДовцы – это эффективный инструмент профилактической работы с потенциальными нарушителями ПДД.