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Погиб заслуженный работник культуры Татарстана Радиф Яваев
Сегодня стало известно о гибели заслуженного работника культуры Республики Татарстан Радифа Яваева.
Как сообщают в «ЛизаАлерт», Радиф Яваев пропал в Москве 3 февраля 2024 года, с тех пор его местоположение было неизвестно. Сегодня стало известно гибели Яваева. Ему был 71 год.
Радиф Яваев – создатель и художественный руководитель народного ансамбля «Ильдан» – единственного в московском регионе татарского танцевального коллектива.
«Он был замечательным хореографом, талантливым педагогом, добрым и отзывчивым человеком. Приносим искренние соболезнования его семье, близким, ученикам и коллегам,» – указано в телеграм-канале Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.
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