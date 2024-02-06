Погиб заслуженный работник культуры Татарстана Радиф Яваев

Сегодня стало известно о гибели заслуженного работника культуры Республики Татарстан Радифа Яваева.

Как сообщают в «ЛизаАлерт», Радиф Яваев пропал в Москве 3 февраля 2024 года, с тех пор его местоположение было неизвестно. Сегодня стало известно гибели Яваева. Ему был 71 год.

Радиф Яваев – создатель и художественный руководитель народного ансамбля «Ильдан» – единственного в московском регионе татарского танцевального коллектива.

«Он был замечательным хореографом, талантливым педагогом, добрым и отзывчивым человеком. Приносим искренние соболезнования его семье, близким, ученикам и коллегам,» – указано в телеграм-канале Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.