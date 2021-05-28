Поэзия под джаз: в Нацмузее прошел литературно-музыкальный вечер с Альбиной Абсалямовой

В Национальном музее РТ прошел литературно-музыкальный вечер «Саундтрек с дождем». В уютном пространстве музея собралась публика, чтобы услышать синтез поэзии и джазовой музыки.

«„Саундтрек с дождем“ — это цельная литературно-музыкальная композиция, объединенная единым драматургическим сюжетом, составленным из моих авторских стихов разных лет и произведений выдающихся джазовых музыкантов», — рассказала поэтесса Альбина Абсалямова.

На музыкальное сопровождение — джазовую компиляцию из сочинений Чика Кореа, Майлза Девиса, Антонио Карлоса Жобима и других — Абсалямова прочла свои стихи. И хотя они написаны в разные годы творчества автора, все они составляют единый спектр чувств, эмоций, переживаний одного человека.

«Стихотворения разные, но мы старались, чтобы выступление было связано единой драматургией: здесь есть и лирика, и любовная линия, и размышления героини: где-то радостные, где-то грустные, где-то страстные — все как в жизни», — рассказала Абсалямова.

Музыкальное сопровождение исполнил джазовый музыкант, создатель и участник джазового ансамбля Jive, саксофонист Евгений Соколов.

«Когда я увидел работы Альбины – в стихах я услышал ритм, а в голове сразу наложилась музыка. Первое выступление мы делали в рамках презентации выхода очередного номера журнала – тогда я играл на кларнете, а само выступление заняло буквально 5–10 минут. В этот раз мы решили расширить композицию», – рассказал Соколов.

Поэтесса призналась, что это не последнее их выступление. Нечто подобное музыкант и поэт планирует представить публике летом – в начале осени.