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Поездки в новогодние праздники запланировали почти треть россиян
28% россиян запланировали поездки в период новогодних праздников. Интересно, что больше половины (58%) граждан не собираются путешествовать в этот период времени, а еще 14% определяются с планами на предстоящие праздники, пишет газета «Известия».
В топ самых популярных направлений вошли Санкт-Петербург (туда планируют поехать 31% опрошенных), Москва (27%) и Казань (4%).
Четвертое место по популярности разделили Великий Устюг, Алтай и Сочи (везде по 3%). В Великий Новгород собрались ехать 2% участников опроса. Рейтинг замкнули Калининград, Тула и Минеральные Воды (по 1%).
Интересно, что в 26% случаев жители Москвы запланировали заграничные поездки на период празднования Нового года.
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