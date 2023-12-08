Поездки в новогодние праздники запланировали почти треть россиян

28% россиян запланировали поездки в период новогодних праздников. Интересно, что больше половины (58%) граждан не собираются путешествовать в этот период времени, а еще 14% определяются с планами на предстоящие праздники, пишет газета «Известия».

В топ самых популярных направлений вошли Санкт-Петербург (туда планируют поехать 31% опрошенных), Москва (27%) и Казань (4%).

Четвертое место по популярности разделили Великий Устюг, Алтай и Сочи (везде по 3%). В Великий Новгород собрались ехать 2% участников опроса. Рейтинг замкнули Калининград, Тула и Минеральные Воды (по 1%).

Интересно, что в 26% случаев жители Москвы запланировали заграничные поездки на период празднования Нового года.