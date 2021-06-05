Поездка в Крым, теннисный стол, игровой модуль: что подарили победителям «Эковесны»

Награждение победителей республиканского конкурса «Эковесна-2021» состоялось сегодня в Казани в здании НКЦ «Казань». Около 50 финалистов – активные экосемьи, студенты и школьники, представители предприятий и организаций, районов республики получили от Минэкологии РТ награды за вклад в сохранение экологии.

«С каждым годом жители республики активнее принимают участие в наших экомарафонах - конкурсе «Эковесна», «Школьный экопатруль» и многих других. Люди объединены одной целью, они хотят сохранить наши природные богатства. Выражаю огромную благодарность жителям нашей республики, экоактивстам и всем, кто принимает участие в наших мероприятиях», – сообщил министр экологи и природах ресурсов РТ Александр Шадриков перед церемонией награждения.

Республиканская акция «Эковесна» проходит ежегодно с 1 апреля по 31 мая параллельно с санитарно-экологическим двухмесячником. В этом году акция проводится шестой год подряд. Цель конкурса заключается в приобщении жителей Татарстана к природоохранной деятельности, выявлении лучших инициатив и поощрении самых активных участников.

«Сегодня мы награждаем абсолютных победителей. Это детские сады, школы, вузы, организации, предприятия, муниципальные образования. Они являются примером для всех татарстанцев, нам есть на кого равняться», – отметил Шадриков.

В ходе акции детсадовцы вместе с родителями и воспитателями собирали батарейки, школьники находили несанкционированные свалки и сообщали о них в мобильном приложении «Школьный экопатруль» и в «Народный контроль». Предприятия и организации облагораживали территории и расчищали их от скопившегося за зиму мусора. Активные семьи выходили на субботники и сажали деревья.

«Сегодня мы отмечаем день эколога. Нам не нужно ограничиваться конкурсом «Эковесна», мы проводим экогод. Ведь каждый сезон года нуждается в помощи со стороны детей, родителей и партнеров. Этот конкурс очень важен для системы образования. Более миллиона детей, студентов и работников системы образования задействованы в этих проектах», – отметил в своём выступлении министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Победители были награждены по номинациям «Лучший детский сад», «Лучшая школа», «Лучшая семья», «Лучшее предприятие» и другим. В этом году в акции приняло участие 780 тысяч человек, новшеством гола стала номинация «Лучший экодвор», победителем в которой стал ТОС № 3 «Восточный» Алексеевского района. Также были подведены итоги республиканского конкурса детских экологических рисунков «Татарстан – наш общий дом», приуроченного к Году родных языков и народного единства в Татарстане. На конкурс ребята прислали более 2000 тысяч работ.

«Для меня большая честь и двойная радость наградить ребят, приславших на конкурс свои рисунки из всех муниципальных районов республики», - отметил руководитель межрегионального Волжско-Камского управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров.

Лучшей экосемьей названа семья Рафиковых из Азнакаевского района, которая с 2009 года добровольно занимается посадкой деревьев, всего активистами высажено более 200 га лесных насаждений вокруг деревни Ирекле. Экосемья получила в награду путевку в Крым.

«Мы находим территорию, согласовываем с главами сельских поселений и сажаем деревья. Привлекаем к посадке леса учеников школ, и тем самым прививаем им любовь к природе. Высаживаем сосны, ели, липы, дубы. Мечтаем в Азнакаевском районе организовать кедровый питомник», – сообщил в беседе с журналистами победитель конкурса в номинации «Лучшая экосемья» Рамис Рафиков.

Также состоялось награждение студентов и вузов – наиболее активных по итогам работы в «Народном контроле». Награды получили победители акции по сбору батареек в общеобразовательных организациях в период 2019-2021 годы. Так, победители номинации «Самая активная школа» – учащиеся Казанского лицея №186 собрали 830 кг батареек. В награду ребята получили гаджеты, игры и другие подарки. «Лучшему детскому саду» вручили сертификат на игровой модуль, «Лучшей школе» – сертификат на теннисный стол.

Фото Натальи Рыбаковой