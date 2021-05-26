Три сломанных ребра и операция на ключице: солист ВИА «Волга-Волга» о поездке на самокате

В первый раз взял электросамокат – оказался на операционном столе

Солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев оказался в больнице после неудачной попытки освоить электросамокат. Вместе с группой он был на гастролях в Нижнем Новгороде, там ему и предложили прокатиться.

«Гуляли по замечательному, красивому городу, по набережной, увидели стояночку самокатов. Ребята из группы взяли самокат и решили проехаться. Я до этого категорически не подходил к этим приборам», – рассказал он.

Антон признается, что своим детям всегда советовал быть аккуратнее и по возможности не кататься на самокатах. Из своих окон он частенько наблюдал, как, несмотря на наличие специальной дорожки для велосипедов, водители двухколесных транспортных средств ездили в потоке пешеходов.

«Но почему-то вот в тот день я решил попробовать: один раз можно это сделать, почувствовать, насколько это здорово, потому что многие рассказывали, что ветер в волосах, романтика и все здорово», – рассказал Салакаев.

Но не успел музыкант проехать и ста метров, как оказался на асфальте. Он не помнит сам момент падения, но разницу между велосипедом и самокатом ощутил четко. По его словам, самокат более неустойчив и не приспособлен к маневрированию – у него маленькие колеса и тонкий руль.

Стометровая поездка закончилась для музыканта разорванными связками правой ключицы, тремя сломанными ребрами и открытой раной на спине.

Но отменять концерт в Нижнем Новгороде группа не стала. Они выступали перед нижегородскими футболистами, спортивный врач команды оказал первую помощь солисту и наложил тейпы.

«Во время операции я общался с хирургом о творчестве»

Уже в Казани Антон попал в руки врачей Республиканской клинической больницы, они сделали снимки, поставили диагноз. После этого Антон вместе с ВИА «Волга-Волга» отыграл еще два концерта в Казани и Москве. Солист был на обезболивающих и отказался от игры на баяне, с которым обычно выступает. Спустя пять дней он лежал на операционном столе у травматологов РКБ.

«Я во время операции общался с хирургом, рассказывал о творчестве своем. Чуть сложнее был процесс подхода к операции, момент анестезии, если говорить о нюансах, – медики искали нервные окончания, чтобы их отключить. Операции я не почувствовал», – рассказал Антон.

На ключицу поставили титановую пластину, просверлив в ней пять отверстий.

Антон Салакаев признается, что теперь на собственном примере показал своим детям, чем может закончиться поездка на электросамокате.

Впереди солиста казанской группы ждет еще одна операция по снятию титановой пластины.

Антон Салакаев признается, что экстрим любит, но с такими серьезными повреждениями до сих пор не сталкивался.

«Травм таких серьезных никогда не было. Хотя мы с группой, к примеру, прыгали с парашютом», – рассказал он.

Об игре на баяне придется забыть как минимум на три месяца, сообщил музыканту заведующий травматологическим отделением №1 РКБ Гамиль Гарифуллов.

Результат неудачного торможения на самокате – переломы шейки бедра или ключицы

Гамиль Гарифуллов рассказал, что из 35 обратившихся в РКБ после падения с электросамокатов травматологи прооперировали десятерых. Еще несколько пострадавших попали к нейрохирургам клиники – это были черепно-мозговые травмы.

«Два пациента были с переломами шейки бедренной кости, им от 35 до 50 лет, остальные пациенты получили легкие травмы: переломы ключицы, вывихи акромиального конца ключицы», – рассказал заведующий травматологическим отделением №1 РКБ.

Характер травм говорит о том, что чаще люди падают при резком торможении, они теряют равновесие, перелетают через руль и падают или головой вниз, или руками, ногами.

Половине пострадавших 35–40 лет, остальным пациентам 18–19 лет.

«В состоянии алкогольного опьянения были три-четыре пациента, их мы прооперировали», — уточнил Гарифуллов.

В этом году, по словам врачей, по сравнению с прошлыми годами травмированных после катания на скейтбордах еще не было, были единичные случаи падения с велосипедов, а вот людей с повреждениями после катания на самокатах стало гораздо больше.

В пресс-службе Детской республиканской клинической больницы ИА «Татар-информ» рассказали, что к ним обратились 35 детей с травмами после падения с самокатов.

Травматолог посоветовал тем, кто все-таки очень хочет прокатиться на электросамокате, надевать налокотники, шлем и наколенники, пройти инструктаж и ездить строго по велосипедным дорожкам. Это поможет избежать серьезных травм и инвалидности.