Поездка без загранпаспорта: какие страны доступны татарстанцам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С наступлением летнего периода жители Татарстана начинают активно планировать отпуск. Для некоторых туристов одним из вариантов становится зарубежная поездка. При этом для путешествия за пределы России не всегда требуется загранпаспорт. О странах, куда татарстанцы могут отправиться, имея при себе только внутренний российский документ, рассказывает «Татар-информ».

Сегодня для жителей республики доступны шесть направлений, куда можно попасть без оформления заграничного паспорта.

Абхазия

Для поездки в Абхазию россиянам не понадобится ни загранпаспорт, ни виза, если продолжительность пребывания не превышает 90 дней. Большинство путешественников традиционно добираются до республики через Сочи. Вместе с тем можно добраться в Абхазию рейсом до Сухума.

Армения

Россияне могут посетить Армению по внутреннему паспорту при условии, что путешествие совершается воздушным транспортом. При пересечении границы по суше понадобится загранпаспорт. Он также потребуется тем, кто собирается находиться в стране дольше установленного срока.

Белоруссия

Для въезда в Белоруссию жителям Татарстана достаточно российского внутреннего паспорта. Без дополнительных документов в стране разрешается находиться до 90 дней. Если поездка предполагает более длительное пребывание, необходимо оформить соответствующее разрешение на временное либо постоянное проживание.

Казахстан

Посетить Казахстан с российским паспортом можно на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода. При необходимости остаться в республике на более продолжительное время потребуется оформить временную регистрацию либо получить вид на жительство.

Киргизия

Для поездки в Киргизию также достаточно внутреннего российского паспорта. Без обязательной регистрации турист может находиться в стране до 30 дней.

Южная Осетия

Для въезда в Южную Осетию россиянам не требуется заграничный паспорт или виза. При этом для туристов без постоянной регистрации в республике предусмотрена определенная процедура: в течение трех рабочих дней после прибытия необходимо обратиться в Управление иммиграционного контроля и оформить миграционную карту. Такой документ действует 90 дней.