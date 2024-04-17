Поезда сообщением Казань – Йошкар-Ола будут курсировать ежедневно

Пригородные поезда сообщением Казань – Йошкар-Ола – Казань с 19 апреля по 7 октября будут курсировать ежедневно. Кроме того, составность электричек увеличена по некоторым дням, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Для удобства пассажиров поезд № 6383 Казань – Йошкар-Ола по пятницам, субботам и воскресеньям будет ходить в двухвагонном исполнении», – говорится в сообщении.

Составность поезда № 6382 из Йошкар-Олы в Казань увеличена до двух вагонов по субботам, воскресеньям и понедельникам.

В остальные дни эти поезда будут следовать в составе одного вагона.