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Поезда сообщением Казань – Йошкар-Ола будут курсировать ежедневно
Пригородные поезда сообщением Казань – Йошкар-Ола – Казань с 19 апреля по 7 октября будут курсировать ежедневно. Кроме того, составность электричек увеличена по некоторым дням, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Для удобства пассажиров поезд № 6383 Казань – Йошкар-Ола по пятницам, субботам и воскресеньям будет ходить в двухвагонном исполнении», – говорится в сообщении.
Составность поезда № 6382 из Йошкар-Олы в Казань увеличена до двух вагонов по субботам, воскресеньям и понедельникам.
В остальные дни эти поезда будут следовать в составе одного вагона.
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