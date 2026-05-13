Поезда нового поколения начали курсировать по маршруту Казань – Ижевск

Электропоезда нового поколения ЭП3Д начали курсировать по маршруту Казань – Ижевск – Казань. Старт движению дали сегодня из столиц Татарстана и Удмуртии.

«2026-й Российскими железными дорогами объявлен Годом пассажира. И сегодня мы представляем подарок нашим пассажирам – два новых электропоезда, которые произведены в России», – сказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Он отметил, что при создании этих поездов учтены все пожелания пассажиров. «Есть все для комфортного перемещения, даже барная стойка, где можно заказать чай, кофе либо бутерброд, места для маломобильных граждан», – подчеркнул Дорофеевский.

Председатель Правительства Удмуртии Роман Ефимов заметил, что на прошлой неделе утвердили концепцию развития железнодорожного транспорта в России до 2035 года. «Использование инновационных технологий в сфере транспортных перевозок – это как раз про наше совместное движение поездов Ижевск – Казань. Теперь электропоезда – это не только надежный способ передвижения, но и комфортный», – заявил он по видеосвязи.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов напомнил, что 2026-й объявлен Годом единства народов России, а в Татарстане – Годом воинской и трудовой доблести.

«Ижевск и Казань как раз олицетворяют те самые города, где воинская и трудовая доблесть соединены воедино. Этот поезд ждали многие. Более 1 млн пассажиров проехало по маршруту в 2025 году», – отметил он.

По словам министра, уже за первый квартал этого года пассажиропоток на этом направлении увеличился почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Это не просто обновление подвижного состава, а новый этап в развитии межрегиональных связей, который сделает поездки между нашими регионами комфортнее, быстрее и безопаснее. Старт маршрута является значительным шагом вперед в повышении качества жизни граждан, укреплении экономических и культурных связей между республиками», – убежден он.

Запуск новых электропоездов стал возможен благодаря поддержке Российских железных дорог, Горьковской железной дороги, руководства Татарстана и Удмуртии, добавил генеральный директор компании«Содружество» Азат Ахметшин.

«Уверен, что в будущем наша совместная работа позволит внедрять новые современные проекты, направленные на улучшение качества обслуживания пассажиров. Сегодня особенно было приятно видеть улыбки пассажиров. Это действительно высокая оценка нашего труда. Это вдохновляет нас на новые достижения, идеи, которые мы будем воплощать в пригородных перевозках», – сказал он.

Межрегиональные поезда № 6926/6936 Казань – Ижевск и Ижевск – Казань отправились в 16.54 по московскому времени. Время в пути между столицами республик займет около 5,5 часов.

Два новых шестивагонных электропоезда серии ЭП3Д сменили устаревшие поколения электричек на маршруте Казань – Ижевск.

Электропоезда серии ЭП3Д произведены на Демиховском машиностроительном заводе. Вагоны оборудованы эргономичными креслами, под которыми размещены розетки для зарядки гаджетов, а также вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу.

Подвижной состав адаптирован для маломобильных пассажиров. В тамбурах первого и последнего вагонов есть специальные электроподъемники для посадки и высадки маломобильных граждан. Составы оснащены камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше.

Два вагона оборудованы мультимедийной системой для возможности просмотра фильмов в пути. У пассажиров также есть возможность приобрести чайную продукцию.

Запуск новых электропоездов в эксплуатацию приурочен к началу Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».