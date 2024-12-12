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Поезда на ГЖД с 15 декабря начнут ходить по новому графику
Новый график движения поездов, впервые принятый на трехлетний период с 2024 по 2027 год, вводится на всей сети российских железных дорог 15 декабря. На Горьковской железной дороге будет курсировать 119 пар поездов дальнего следования, что на четыре больше, чем в действующем расписании, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Новый график движения в первую очередь направлен на развитие железнодорожного сообщения между субъектами страны. Так, например, дополнительные поезда свяжут Москву с Нижним Новгородом и Казанью», – отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.
На Горьковской железной дороге количество поездов категорий «скорый» и «скоростной» составит 81 пару. Кроме того, проводится работа по увеличению составности поездов. Количество пригородных поездов составит более 360 пар.
Так, новые пригородные составы свяжут Казань с Йошкар-Олой и станцией Бурундуки в Дрожжановском районе РТ по пятницам, субботам и воскресеньям. С января следующего года ежедневно начнут ходить поезда из Казани в Арск, Кукмор, Красноуфимск и до станции Дружинино.
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