Поезда на ГЖД с 15 декабря начнут ходить по новому графику

Новый график движения поездов, впервые принятый на трехлетний период с 2024 по 2027 год, вводится на всей сети российских железных дорог 15 декабря. На Горьковской железной дороге будет курсировать 119 пар поездов дальнего следования, что на четыре больше, чем в действующем расписании, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Новый график движения в первую очередь направлен на развитие железнодорожного сообщения между субъектами страны. Так, например, дополнительные поезда свяжут Москву с Нижним Новгородом и Казанью», – отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

На Горьковской железной дороге количество поездов категорий «скорый» и «скоростной» составит 81 пару. Кроме того, проводится работа по увеличению составности поездов. Количество пригородных поездов составит более 360 пар.

Так, новые пригородные составы свяжут Казань с Йошкар-Олой и станцией Бурундуки в Дрожжановском районе РТ по пятницам, субботам и воскресеньям. С января следующего года ежедневно начнут ходить поезда из Казани в Арск, Кукмор, Красноуфимск и до станции Дружинино.