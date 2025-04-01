Поезда из Казани в Свияжск начнут курсировать ежедневно

Пригородные поезда сообщением Казань – Свияжск и Свияжск – Арск с 28 апреля по 28 сентября будут курсировать ежедневно, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Пригородный поезд №6434 сообщением Казань – Арск с 26 апреля начнется ходить круглогодично.

Кроме того, продлевается маршрут движения поезда №6479 Бирюли – Краснозаринск. С 12 апреля по 12 октября он будет курсировать ежедневно сообщением Бирюли – Волжск.

Электричка №6301 Казань – Свияжск с 3 мая по 28 сентября будет следовать сообщением Казань – Тюрлема, поезд №6306 Свияжск – Казань – сообщением Тюрлема – Казань по субботам и воскресеньям.