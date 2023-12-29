Поезда из Казани в Нижний Новгород и Канаш сократят время в пути с 5 января

Пригородные поезда сообщением Казань — Нижний Новгород — Казань и Казань — Канаш — Казань с 5 января сократят время в пути на 11 минут. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Время в пути поездов Казань — Нижний Новгород — Казань с 5 января составит 5 часов 59 минут вместо 6 часов 10 минут», — говорится в сообщении.

Так, утренний поезд из Казани в Нижний Новгород будет отправляться на 11 минут позже. Вечерний поезд Казань — Нижний Новгород, а также поезда Нижний Новгород — Казань будут прибывать на конечную станцию на 11 минут раньше.

Кроме того, электричка №6101 из Казани в Канаш будет отправляться в 14.28 — на две минуты раньше. На станции Канаш поезд будет в 17.14 — раньше на девять минут.

Поезд №6102 из Канаша в Казань отправится в 7.55 и прибудет в 10.39 — на 11 минут раньше.