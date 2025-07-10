Поезд в Казань задерживается из-за степного пожара под Волгоградом

На станции Жутово в Волгоградской области загорелась сухая растительность, что привело к задержке движения трех пассажирских поездов, в том числе в Казань.

Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, движение поездов №534 (Имеретинский курорт – Пермь), №462 (Адлер – Уфа) и №510 (Новороссийск – Казань) задерживается ориентировочно на полтора часа.

Для ликвидации пожара к месту происшествия направлен пожарный поезд. Причины возгорания уточняются, движение восстанавливается по мере устранения последствий.