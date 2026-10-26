Поезд с футболистами «Локомотива» попал под атаку беспилотников

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Пассажирский состав, в котором игроки московского «Локомотива» возвращались в Москву после выездного матча РПЛ с «Ростовом», подвергся атаке беспилотников в Воронежской области.

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По его данным, дрон повредил вагон, находившийся в четырех вагонах от того, где ехали футболисты. Никто из команды не пострадал. При этом ранения получили пять пассажиров поезда.

В РЖД уточнили, что инцидент произошёл в ночь на 26 октября на станции Сомово. Поврежден оказался вагон пассажирского поезда № 11, следовавшего из Анапы в Москву. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на состав упали обломки беспилотника. Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

После произошедшего футболисты «Локомотива», по информации Карпова, продолжили путь в Москву на автобусе.