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Общество 18 февраля 2025 09:52

«Поезд Победы» в Казани уже посетили более 2,8 тыс. человек

«Поезд Победы» в Казани уже посетили более 2,8 тыс. человек

Более 2,8 тыс. человек за два дня посетили «Поезд Победы» в Казани. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он также напомнил, что сегодня последний день его работы в Казани, вечером поезд отправится в следующий город.Посетить экспозицию также можно в режиме онлайн. На сайте проекта доступен виртуальный тур по «Поезду Победы» в формате 360.

«Благодарю волонтерский корпус 80-летия Победы за помощь в организации. Успешного дня и спасибо за труд», – заключил Садыков.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#поезд Победы #Год защитника Отечества #80-летие Победы
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