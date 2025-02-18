«Поезд Победы» в Казани уже посетили более 2,8 тыс. человек

Более 2,8 тыс. человек за два дня посетили «Поезд Победы» в Казани. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он также напомнил, что сегодня последний день его работы в Казани, вечером поезд отправится в следующий город.Посетить экспозицию также можно в режиме онлайн. На сайте проекта доступен виртуальный тур по «Поезду Победы» в формате 360.

«Благодарю волонтерский корпус 80-летия Победы за помощь в организации. Успешного дня и спасибо за труд», – заключил Садыков.