«Поезд Победы» прибудет в Казань 29 апреля

По случаю празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне на Горьковской железной дороге вновь сформирован мемориальный «Поезд Победы». 29 апреля он прибудет в Казань, а 30 апреля – в Арск и Агрыз, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Поезд отправится из Нижнего Новгорода 24 апреля и совершит путешествие по всей Горьковской железной дороге. Всего в маршруте мемориального состава числится почти 30 станций, на которых пройдут торжественные мероприятия и праздничные концерты. Финальной точкой двухнедельного путешествия станет Нижний Новгород», – говорится в сообщении.

На всех станциях «Поезд Победы» будет стоят 40 минут. В Казань он прибудет в 18:45, в Арск – 8:40, а на станцию Агрыз-1 – в 18:15.

Во главе состава будут сразу два легендарных паровоза серии Л, олицетворяющие бронепоезд военных времен. В состав также войдут шесть платформ с выставочными образцами военной техники, два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет.

В прошлом году мемориальный состав посетил 11 регионов России и совершил остановки на 47 станциях. Всего его встретили около 270 тыс. человек.