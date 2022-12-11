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Ру Тат
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Происшествия
11 декабря 2022  10:26
Павел Климчак

Поезд Москва – Казань на четыре часа встал в Чувашии из-за ледяного дождя

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Поезд из Москвы в Казань встал около станции Вурнары в Чувашии из-за обрыва проводов, который произошел в результате ледяного дождя. Об этом «Татар-информу» сообщили пассажиры поезда.

Задержка составляет уже порядка четырех часов. Поезд должен был прибыть в Казань в восемь часов утра.

При этом, как сообщили пассажирам, в Казань поезд прибудет в лучшем случае через три часа, так как перед поездом встали еще четыре состава по той же причине. Первый поезд встал в районе станции Шумерля.

#поезд #обрыв проводов
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