Поезд Москва – Казань на четыре часа встал в Чувашии из-за ледяного дождя

Поезд из Москвы в Казань встал около станции Вурнары в Чувашии из-за обрыва проводов, который произошел в результате ледяного дождя. Об этом «Татар-информу» сообщили пассажиры поезда.

Задержка составляет уже порядка четырех часов. Поезд должен был прибыть в Казань в восемь часов утра.

При этом, как сообщили пассажирам, в Казань поезд прибудет в лучшем случае через три часа, так как перед поездом встали еще четыре состава по той же причине. Первый поезд встал в районе станции Шумерля.