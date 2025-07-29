Поезд из Казани задержали после атаки дронов в Ростовской области

11 поездов задержаны на станции Сальск в Ростовской области после атаки БПЛА на регион. Как сообщили в РЖД, среди них есть рейс Казань – Новороссийск. Максимальное время задержки составляет до 5 часов.

«Сегодня, в 02:00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет», – указано в Телеграм-канале компании.

Там также отметили, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.

По данным Минобороны РФ, за ночь над регионами сбили 74 украинских дрона. Над Брянской областью сбито больше половины из них — 43, еще 22 ликвидированы над Ростовской, шесть — над Калужской, два — над Смоленской, один — над Ленинградской областью.