В казанском метро начал курсировать поезд финансовой грамотности

С 1 сентября 2021 года в Казанском метрополитене начал курсировать «Поезд финансовой грамотности», сообщила пресс-служба Отделения Банка России по Татарстану.

Фото предоставлено Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.

В вагонах размещена информация об основных правилах финансово грамотного поведения: пассажиры смогут узнать, как распознать финансовую пирамиду, кто такие черные кредиторы и как защититься от кибермошенничества.

Фото предоставлено Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.

«Информация сопровождается QR-кодами, которые ведут на соответствующие страницы просветительского портала Банка России – Fincult.info. Таким образом, узнать ответы на важные финансовые вопросы пассажиры смогут и после того, как покинут метро», – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Фото предоставлено Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.

Поезд будет курсировать до конца 2021 года.