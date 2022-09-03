«Поезд финансовой грамотности» начал курсировать по казанскому метро

В Казани во второй раз запустили «поезд финансовой грамотности», который ежедневно будет курсировать по метрополитену. Об этом сообщил заместитель управляющего Национальным банком по РТ Павел Солдатов.

«Проехав в одном из его вагонов, пассажиры смогут узнать о том, как защитить свои гаджеты от мошенников, как отказаться от ненужной страховки, как совершать безопасные покупки в интернете, что делать, если нужно снять деньги с заблокированной карты, можно ли исправить ошибку в кредитной истории, с какими вопросами можно обращаться к финансовому омбудсмену и многое другое», – сказал Солдатов.

Он добавил, что вся информация представлена в лаконичных форматах и времени в пути от станции до станции как раз хватит, чтобы погрузиться в интересующую тему.

Кроме того, все изображения в поезде сопровождается QR-кодами, которые ведут на соответствующие страницы просветительского портала Банка России. Благодаря чему пассажиры смогут узнавать о важных финансовых вопросах и после того, как покинут метро.

«Поезд стартовал в День знаний. Пополнять свой багаж финансовых знаний школьники и учащиеся колледжей могут в любое время. Отмечу также, что с 1 сентября финансовая грамотность интегрирована в обязательные общеобразовательные предметы школьной программы», – заявил Павел Солдатов.

Напомним, что Банк России традиционно запустит осеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности 14 сентября.