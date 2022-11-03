Стало известно, когда в Казань прибудет праздничный поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибудет в Казань 5 декабря. Его маршрут пойдет более ем через 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Из Великого Устюга поезд Деда Мороза отправился 22 октября. Его путешествие по Горьковской железной дороге начнется 3 декабря со станции Нижний Новгород, в этот же день он будет на станции Арзамас-2.

«Затем поезд сделает остановки на станциях Чебоксары – 4 декабря, Йошкар-Ола и Казань – 5 декабря, Ижевск – 6 декабря. Кроме того, поезд посетит станции Ковров и Владимир – 13 января, а также Киров – 14 января», – отметили в пресс-службе.

В каждом городе, где предусмотрена остановка, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Состав представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию, в которой Дед Мороз путешествует по России. В этом году поезд состоит из 19 вагонов, в том числе салона-приемной, вагона-сцены, вагона «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагонов-ресторанов, вагона-лавки и др. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Поезд проедет по железным дорогам России более 33 тыс. километров.