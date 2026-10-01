Поезд дальше не идет: сможет ли Вербов дома остановить «Локомотив»

Сегодня «Зенит» в рамках домашнего этапа Кубка легенд примет новосибирский «Локомотив». За последние годы они встречались так много раз, что тренеры выучили методики друг друга на зубок. Но у Казани в межсезонье обновился состав - и в первом круге все закончилось крупным поражением. Сдюжит ли команда Вербова в этот раз - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Противостояние на грани невозможного

Мы все привыкли считать, что главный матч российского волейбола - это классическое противостояние казанского «Зенита» и московского «Динамо» или питерского «Зенита». Но, как минимум, 2026 год рушит всё наше представление и говорит о том, что самым частым соперником клуба из Татарстана за этот неполный год стал новосибирский «Локомотив».

Причем, это не просто соперничество - это борьба тренерской мысли, опыта, психологии и, даже можно сказать удачи. Только по прошлому сезону команды встретились девять раз. Что примечательно - оба раза в чемпионате победу праздновали парни Пламена Константинова.

Ну и как не вспомнить ту самую легендарную «перестрелку» в пяти матчах в полуфинале чемпионата. Знаете, есть расхожее мнение, что великими тренера (команду, игрока) делают исторические моменты в спорте. И вот тот полуфинал был до жути кинематографичным и, если хотите, великим: Вербов, сбивающий соперника тайм-аутами, Константинов, на которого после пятого сета в Казани больно было смотреть и итоговая победа при домашних трибунах.

Казанский блок против Сэма Деру

Фото: zenit-kazan.com

Да, правда потом было абсолютно заслуженное поражение в финале от московского «Динамо», но это, как говорится, совсем другая история. В контексте нашего разговора важен именно полуфинал.

Почему разгромно проиграли в первом круге?

Признаемся честно, летом мы скучали по волейболу и с упоением смотрели на трансферные перестановки ведущих клубов России. Как вы знаете, Казань покинули многие лидеры - Данани, Сурмачевский, Волков. У «Локомотива» - как раз в Казань - перебрался Ильяс Куркаев, ушел в Италию Симеон Николов, покинул клуб Сэм Деру. В общем, тренерскому штабу обоих клубов было над чем поломать голову.

А новая встреча не заставила себя долго ждать - в Новосибирске, в первом круге Кубка легенд. Но для казанцев он получился очень плохим - поражение 0:3. Причем, в первом сете «железнодорожники» показали высокую эффективность в атаке, реализовав 71 % мячей и не проиграли ни одного розыгрыша в нападении.

Во второй партии подопечные Алексея Вербова боролись за каждый мяч, а развязка наступила в концовке — Михаил Хлякин отправил решающий удар в аут, и партия ушла «Локомотиву» - 27:25. Тут подчеркнем, что именно во второй партии диагональные «Зенита» (Хлякин, и вышедший позже Максим Михайлов) не набрали ни одного очка.

Максим Михайлов Фото: zenit-kazan.com

Третий сет - это некое подписание приговора. Хозяева сохранили высокий темп и не дали казанцам перехватить инициативу. А ключевую роль сыграли блок и стабильная подача. Если отмечать по персоналиям, то у «Локо» это Раджаб Шахбанмирзаев - у него 15 очков при 52 % реализации атак и показателе полезности +5. И плюсом 3 блока. И куда же без Дмитрия Лызика - 89 процентов в атаке. У «Зенита» дела похуже - из всех выделим разве что только Михаила Хлякина - он завершил матч с показателем полезности –3. На его счету семь ошибок на подаче из 10 попыток и шесть проигранных мячей в атаке.

Битва в Центре волейбола

Но вот прошла всего неделя и клубы заходят на круг под номером два. На этот раз - он пройдет в Казани. Да, упомянем, что ещё в этой группе есть «Динамо-ЛО» и «Нова», но как вы понимаете, они никакими соперниками для двух грандов не являются. Что, собственно, «Зенит» накануне и доказал, довольно легко справившись с командой из Самарской области.

И уже сегодня вечером нас ждёт новая битва с «Локомотивом». Уверен, этот матч соберет аншлаг - да, не такой, как на футбольной сборной несколько дней назад, но то, что Центр волейбола будет заполнен под завязку, это однозначно. Но вот вопрос - что мы увидим в исполнении казанцев?

Сумел ли Вербов за эту неделю, прошедшую с прошлой игры, разобрать ключевые ошибки против Новосибирска? Будет ли он снова использовать кнопки для тайм-аутов и выведет Константинова из себя? Да в конце концов увидим ли мы снова нервотрепку? Случится ли реванш?

Все это, как мне кажется, не самое главное не в контексте этого турнира, не в призме этого конкретного матча. Ведь мы помним, как по прошлому сезону, ему уже приходилось по ходу перестраивать состав, он много в прессе говорил, что сложно. И нужно время. Но готово ли руководство «Зенита» сейчас это время дать?

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Время, когда московское «Динамо» превращается в галактикос, когда «Белогорье» обретает забытую силу, когда Алекно пытается тряхнуть стариной, когда просто попасть в медали будет крайне важно.