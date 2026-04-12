Общество 12 апреля 2026 09:22

«Поехали!» изменило мир»: Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем космонавтики. Поздравление он опубликовал в своем канале в MAX.

«Самая заветная мечта многих в детстве – покорить космос, как Юрий Гагарин. Его легендарное «Поехали!» 65 лет назад изменило мир. Сегодня космонавтика – уже не фантастика, а реальность», – отметил Минниханов.

Также Рустам Минниханов подчеркнул, что в этот день чествуют не только космонавтов, но и конструкторов, инженеров и ученых – всех, кто своим трудом вносит вклад в развитие космической отрасли и новые открытия.

Видео: https://max.ru/rustamminnikhanov

#день космонавтики #Рустам Минниханов
