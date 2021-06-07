Поэты из Якутии посетили родное село Габдуллы Тукая

Делегация якутских поэтов побывала в Татарстане. Литераторы посетили родное село татарского поэта Габдуллы Тукая — Кырлай, передает агентство ЯСИА.

Они осмотрели музейный комплекс и пообщались с коллегами из РТ. Народный поэт Якутии Наталья Харлампьева в знак уважения выдающему поэту она передала в фонд музея якутские произведения и чорон с изображением Габдуллы Тукая.

Председатель союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин поблагодарил гостей за уникальную возможность встретиться с писателями северного региона.

С понедельника, 7 июня, в Татарстане стартуют Дни Якутии. Они продлятся до 11 июня. Например, на завтра запланирован межрегиональный форум «Якутия — Татарстан». Также состоится выставка-ярмарка «Сделано в Якутии» и межрегиональный практикум «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА