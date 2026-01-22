news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 22 января 2026 15:19

Поэтическое соревнование на татарском языке состоится 29 января в Доме татарской книги

Читайте нас в
Телеграм

В филиале Национального музея Республики Татарстан – Доме татарской книги (ул. Островского, 15) – 29 января в 18:00 пройдет поэтическое соревнование, приуроченное к 125-летию татарских поэтов Хасана Туфана и Хади Такташа.

В Доме татарской книги поэтические соревнования или «слэмы» на татарском языке проводятся с 2025 года. В мероприятии принимают участие авторы из разных городов Татарстана. Благодаря камерности пространства и особому дружелюбному настрою аудитории, слэм в Доме татарской книги станет площадкой для молодых поэтов, желающих заявить о себе.

В рамках события будет издан журнал с произведениями участников и двух классиков татарской поэзии, а поэт, занявший первое место, получит приз от Дома татарской книги.

#дом татарской книги
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

22 января 2026
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026