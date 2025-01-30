Поэтический сборник в память о героях Великой Отечественной издадут в Татарстане

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане издадут второй сборник стихов, посвященный ее участникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Жители столицы РТ могут принять участие в подготовке книги, предоставив для публикации тексты своих родных и близких — фронтовиков, ветеранов войны, тружеников тыла и детей военного времени. Речь идет о произведениях, написанных на русском и татарском языках.

Стихотворения для формирования сборника, краткие биографии авторов и контактную информацию о ветеранах или их родственниках, у которых сохранилось их литературное наследие, следует до 15 февраля отправлять в Госкомитет РТ по тарифам по электронной почте: Hamida.Nigmatullina@tatar.ru или kt@tatar.ru. В теме письма необходимо указать «для сборника стихов».

Кроме того, можно отправить тексты «Почтой России» по адресу: 420015, Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, а также привезти лично. При необходимости сотрудники комитета могут сами приехать к ветеранам и их близким.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (843) 221-82-95 и 8-919-635-01-60 (начальник сводно-аналитического отдела Татьяна Фадеева), а также по адресу электронной почты: Fadeeva.Tatyana@tatar.ru. Дополнительные телефоны для связи: 8 (843) 221-82-97 и 8-917-905-90-10 (ведущий специалист сводно-аналитического отдела Хамида Нигматуллина), электронная почта: Hamida.Nigmatullina@tatar.ru.

Первый такой сборник стихов участников Великой Отечественной войны был издан в 2021 году по инициативе председателя Госкомитета РТ по тарифам Александра Груничева в рамках социального проекта «Воскресный день с ветераном». С некоторыми авторами удалось встретиться и записать на видео чтение их поэтических обращений к нынешнему поколению.