Поэтический фестиваль республик Поволжья открылся в Татарстане

В Культурном центре имени Пушкина в Казани прошла церемония открытия V Межрегионального музыкально-поэтического фестиваля «Рукопожатие Республик». В этом году фестиваль посвящен 230-летию со дня рождения русского писателя Сергея Аксакова и проходит под эгидой Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

В открытии фестиваля приняли участие депутат Госсовета РТ Людмила Рыбакова замминистра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов, замначальника Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов и другие.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов, который отметил важность подобных мероприятий.

«В основе дружбы и понимания лежит прежде всего культурный обмен, взаимоуважение традиций и обычаев», - сказал Хакимзянов.

В программе торжественного открытия были выступления поэтов шести республик под музыкальное сопровождение оркестра под руководством главного дирижера и художественного руководителя оркестра театра имени Галиаскара Камала Данияра Соколова.